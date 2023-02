Monica Bellucci impériale aux César 2023 : robe rouge longue et transparente, effet glamour réussi

La 48ème cérémonie des César, diffusée sur Canal+ ce vendredi 24 février, tient pour l'instant toutes ses promesses. Pour rappel, cet événement regroupe les plus grandes stars du cinéma français, et a pour objectif de les départager afin de les récompenser pour leurs performances. Une soirée présidée cette année par Tahar Rahim, et animée, non pas par un maître ou une maitresse de cérémonie, comme le veut la tradition, mais par neuf, dont Alex Lutz.

"Moi, je trouve que c'est une bonne idée de faire venir plusieurs personnes et de prendre un morceau comme ça à chaque fois. Je crois que d'autres pays le font aussi maintenant, tout doucement. C'est vrai que pour la personne qui dit oui... Après, il n'y a plus d'amusement, j'ai l'impression que tout est grave ! C'est pas si grave, ça commence déjà par-là. Depuis quelques années, quelqu'un qui était maître de cérémonie pour un truc comme ça était attendu", avait estimé le comédien à ce sujet, en janvier dernier.

Look glamour

Ce qui n'a, en revanche, pas changé, c'est la faculté des stars présentes aux César à impressionner grâce à leurs looks. En effet, cette édition 2023 n'a pas dérogé à la règle ! Et la personne qui s'est particulièrement démarquée à ce sujet, c'est Monica Bellucci. L'actrice italienne de 58 ans a fait sensation sur le tapis rouge dans une longue et incroyable robe rouge qui lui allait à merveille.

Une tenue glamour, qui n'a pas manqué de faire crépiter le flash des photographes. Elle portait aussi un rouge à lèvres assorti à sa robe ainsi qu'un ravissant collier argenté. Elle a également arborer ce look sur la scène de l'Olympia, aux côtés de Jamel Debbouze. Ensemble, ils ont annoncé la grande gagnante du César du meilleur espoir féminin, qui est Nadia Tereszkiewicz pour Les Amandiers, ainsi que le meilleur espoir masculin, Bastien Bouillon pour La Nuit du 12.

A noter que Juliette Armanet, qui joue dans le film Partir un jour, sélectionné pour cette soirée, a également attiré l'attention pour son look. La chanteuse originaire de Lille portait une tenue à moitié transparente, très originale mais surtout très chic. Virginie Efira, nommée dans la catégorie de la meilleure actrice, était elle aussi ravissante, dans une robe noire scintillante, fendue à la cuisse gauche. Elle était accompagnée de l'acteur Niels Schneider, son compagnon depuis quelque temps.