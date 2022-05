Jacques Higelin : Sa petite fille, Marcia, s'apprête à faire grand bruit !

La musique, on s'en doutait, elle a ça dans le sang. Même son prénom a été inspiré par l'un des plus grands tubes du répertoire français, signé du groupe Rita Mitsouko. Sans surprise, Marcia Higelin, fille d'Arthur H et de la bassiste Alexandra Mikhalkova, petite-fille de Jacques Higelin, se lance dans une carrière musicale. Elle sort un premier EP le 13 mai 2022, intitulé Prince de Plomb, et défendra les six titres qui le composent le 12 mai à la Mezzanine Pigalle de Paris, le 26 mai 2022 à Lignières, le 2 juin à Clermont-Ferrand et le 3 juin à Montcorbon.

Il a toujours su que je chantais dans mon coin

Ce n'est pas la première fois, cela dit, qu'on entendra la voix de Marcia Higelin, 28 ans, sur les planches. En 2015, elle a carrément été choriste pour son père lors de sa tournée. "Il a toujours su que je chantais dans mon coin et, quand il passait dans la région, il me demandait de monter avec lui sur scène, se souvient-elle dans les colonnes du magazine Gala. Après les concerts, je tenais le stand des produits dérivés, je vendais des tee-shirts et des CD, une expérience très formatrice."