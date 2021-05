Jacques Higelin : Sa petite-fille Kim débarque sur TF1

Certains ont déjà pu découvrir l'intégralité de Plan B, puisque la série est déjà disponible sur Salto. Et les premiers retours sont plus que positifs concernant Kim Higelin. "Ok #PlanB : quelle claque. Kim Higelin est une pépite à l'état brut ! Julie de Bona toujours aussi magistrale. Les liens indestructibles d'une famille pleine de couleurs, des émotions en pagaille et alors ce dernier épisode", "Cette série me fait mal au coeur... Kim Higelin joue tellement bien que je souffre avec elle, tout ça pour un mec mais je la comprends tellement", "Ce 1er épisode de #PlanB déjà des frissons et les larmes aux yeux. Julie De Bona toujours au top, elle joue tellement bien, et Kim Higelin une belle découverte", peut-on notamment lire sur Twitter.

Julie de Bona enchaîne les séries sur TF1, après Le bazar de la charité et Peur sur le lac. Kim Higelin, elle, fait ses premiers pas et l'on ne sait pas grand chose de la jeune actrice. Via sa fiche d'artiste, on apprend juste qu'elle parle couramment le français et l'anglais, qu'elle pratique la natation et la gymnastique, mais aussi la danse contemporaine. Avant Plan B, elle a joué dans deux autres séries télévisées, Avenue B sur Arte et Etoile rouge sur France 2.

Pour ceux qui souhaiteraient d'ores et déjà découvrir la petite-fille de Jacques Higelin dans Plan B, le premier épisode est également disponible en avant-première sur Mytf1.fr. Sinon, rendez-vous le 17 mai prochain.