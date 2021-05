Julie de Bona, confidences exceptionnelles sur son fils de 2 ans : "Je peux sortir les crocs..."

Ce lundi 17 mai 2021, dès 21h05 sur TF1, Julie de Bona incarne Florence dans la série Plan B, une maman qui retourne dans le passé afin d'éviter le suicide de sa fille Lou (jouée par Kim Higelin). Un rôle qui a permis à l'actrice de se recentrer sur son statut de mère, elle qui a donné naissance à un adorable petit garçon en août 2018. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, la belle de 40 ans fait de rares confidences sur son fils.

Elle reste une mère, mais Julie de Bona a un temps hésité avant d'endosser le rôle de Florence, cette animatrice radio qui remonte le temps pour sauver sa fille. "Je me suis demandé si j'arriverais à jouer cette mère d'une ado alors que je suis maman que d'un tout petit bébé de deux ans", confie l'actrice.

Julie de Bona, maman "très protectrice" avec son fils

C'est avec son jeune garçon, dont le prénom n'a jamais été révélé, que Julie de Bona apprend jour après jour à être maman. "Je suis très protectrice. Mais je veille à ne pas étouffer ou trop couver mon enfant. J'adore qu'il soit autonome, que d'autres puissent aussi s'en occuper. Le but de l'éducation est quand même de lui apprendre à se débrouiller seul", lance Julie de Bona, en maman cool. Toutefois, attention à ne pas nuire à son petit garçon ! "En revanche, s'il se passe un truc, je peux sortir les crocs, assure-t-elle. Comme toutes les mamans, j'imagine."

Si elle fait des confidences exceptionnelles sur son bébé auprès de Télé Loisirs, Julie de Bona reste discrète sur son amoureux. Samedi 15 mai 2021, sur le plateau de 50 Mn Inside sur TF1, la star du Tueur du lac indiquait vouloir préserver son mari, dont l'identité demeure secrète depuis des années. "Vous n'en parlez pas trop, moi je ne sais pas qui est votre mari ?" lui a demandé Nikos Aliagas. Et c'est une Julie de Bona très gênée qui a fini par esquiver le sujet avec humour. "Non, moi non plus d'ailleurs. Il n'a pas du tout envie d'être exposé et moi non plus", a-t-elle lâché. Une réponse claire : pas question d'évoquer l'homme qui partage sa vie.

L'interview de Julie de Bona est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Loisirs, dans les kiosques ce lundi 17 mai 2021.