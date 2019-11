Luana Belmondo : Entourée de son mari et de ses enfants pour sa grande soirée

Luana Belmondo n'est pas que la femme de ou la belle-fille de. Si son nom est célèbre dans le monde du cinéma, c'est dans la gastronomie qu'elle fait ses armes. L'épouse italienne de Paul, le fils de Jean-Paul Belmondo, vient de sortir son nouveau livre de recettes, Italia Mia.

À cette occasion, Luana est retournée sur les traces de sa famille dans sa ville natale, Rome. Accompagnée de son fils aîné, Alessandro, lui-même chef, elle s'est lancée dans un road trip gustatif. Pour fêter ça, entourée de son mari Paul Belmondo et de Giacomo et Alessandro, ses fils, Luana a fait une grande soirée à Eataly, un espace dédié à la cuisine italienne ouvert depuis peu dans le Marais à Paris.

D'ailleurs, cette année, elle sera également l'égérie de cet endroit où elle donnera des cours privés chaque mois. "La cuisine ne doit pas être une compétition, mais quelque chose d'accessible à tous et qui nous détend, raconte-t-elle à Paris Match. Mes enfants cuisinent tous, mais en trente ans, mon mari n'a pas appris à faire autre chose que la sauce tomate..."

Habituée des plateaux télé – elle a été cheffe dans l'émission C à vous, sur France 5 pendant cinq ans –, elle a profité de cette soirée pour annoncer de la diffusion d'une série d'émissions sur la chaîne TV My Cuisine. Au restaurant l'Osteria del Vino du marché Eataly, Stéphane Bern était présent tout comme Jean-Sébastien Petitdemange, Chantal Thomass et Teresa Castaldo, ambassadrice d'Italie en France.

Mais le plus important, c'est que la famille presque au complet était présente pour soutenir Luana lors de cette précieuse soirée.