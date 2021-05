Pépée Le Mat (Mon gâteau est le meilleur de France) dévoile son vrai prénom, qu'elle déteste

Son nom ne passe pas inaperçu ! La chroniqueuse culinaire radio et télé Pépée Le Mat a réussi à se faire une place dans le milieu en marquant les esprits grâce à ce surnom dont elle n'a évidemment pas hérité à sa naissance. Alors qu'elle a intégré le jury de Mon gâteau est le meilleur de France le 26 avril dernier sur M6, Pépée Le Mat suscite la curiosité des médias. Lors d'un entretien accordé à Télé 7 jours, elle a été interrogée sur l'origine de son pseudo justement.

"Mon prénom est Renée. Je le déteste et, petite, je pleurais quand on m'appelait ainsi. À l'époque, ma grand-mère me surnommait 'ma petite pépée', et c'est resté. Le Mat c'est mon vrai nom de famille. Il est de souche bretonne", a-t-elle révélé.

Avant de rejoindre M6, Pépée Le Mat a fait ses armes sur d'autres ondes. D'abord boulangère puis restauratrice, elle fait sa première apparition à la radio sur France Bleu Nord dans l'émission La Marmite et elle incite à la gourmandise auprès de milliers d'auditeurs quotidiens de France Bleu Nord depuis 2004. L'experte en cuisine a également été découverte sur France 3 pour Midi en France et Les carnets de Julie. Un beau parcours pour celle qui aussi été... foraine ! Avec son expérience, Pépée Le Mat se donne pour but de mettre à l'honneur "le monde agricole, les paysans et leur savoir-faire", comme elle l'a indiqué à nos confrères. Une mission qu'elle a assuré même lorsque la vie s'est montrée rude. "J'ai dû lutter, j'ai eu un cancer... mais cela forge le caractère !", relativise-t-elle.

Dans Mon gâteau est le meilleur de France, Pépée Le Mat s'entoure de Cyril Lignac, Merouan Bounekraf (Top Chef saison 10), la chroniqueuse culinaire Louise Petitrenaud et la journaliste culinaire Luana Belmondo. Ils doivent quotidiennement juger des centaines de candidats du pays, lesquels leur apportent leur pâtisserie. Dans chaque numéro, seuls deux pâtissiers amateurs sont sélectionnés pour s'affronter lors d'un duel sur un thème imposé.

