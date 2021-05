Jean-Luc Petitrenaud : sa fille Louise prend la relève grâce à Cyril Lignac !

Mais que devient Jean-Luc Petitrenaud ?

Pendant dix ans, Jean-Luc Petitrenaud a présenté l'émission éponyme Les Escapades de Petitrenaud, sur France 5, avant qu'elle ne s'arrête contre sa volonté. Mais en 2017, il a décidé de partir à la retraite pour profiter d'un peu de repos - lui qui a été victime d'un burn-out. Selon sa fille Louise, le fin gourmet se consacrerait aujourd'hui à une autre forme d'art, celui des lettres. "Il écrit. Dans la famille on fait les choses à fond". Evidemment, la cuisine lui fait toujours vriller les papilles et c'est avec un plaisir non dissimulé qu'il a vu son enfant prendre la relève. "Il est fier je crois, conclut l'animatrice. Mais il ne me juge pas, il me laisse à ma place. C'est quelqu'un de positif, on rigole beaucoup tous les deux..."

Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télé Star en kiosque et en version numérique ce lundi 3 mai.