Jean-Luc Petitrenaud de retour après un burn out : "J'ai été très fatigué"

Grand amateur de cuisine, Jean-Luc Petitrenaud a le don de savoir captiver lorsqu'il transmet sa passion pour les bons mets. Sauf que le chroniqueur gastronomique de 68 ans ne fait plus partie du paysage audiovisuel depuis plusieurs mois. Une absence trop longue pour son public qui ne cesse de réclamer son retour sur sa page Facebook.

Invité le jeudi 3 octobre 2019 de l'émission L'Instant de Luxe, Jean-Luc Petitrenaud s'est expliqué sur les raisons de cette si longue absence. Dans un premier temps, il n'a pas hésité à flinguer la politique de France Télévisions qui consiste à évincer des personnalités d'un certain âge de ses programmes. Patrick Sébastien a également fait partie des "victimes" de cette nouvelle ère, puisqu'il a été écarté après vingt-trois années de bons et loyaux services sur la chaîne publique. "J'ai fait un peu partie de ceux qui atteignaient la limite d'âge, comme on l'a décidé dans la haute direction de la télévision française. On avait l'impression que derrière chaque jeune, il y avait de nouvelles idées. Ce qui peut être juste et ce qui peut ne pas être très juste non plus parfois, car l'expérience aussi est quelque chose de pas si mal que ça, notamment dans un domaine comme la table", s'est-il défendu. Écarté, sans même un coup de téléphone, celui qui avait été contraint à céder sa place à Carine Teyssandier en juin 2017 après ses problèmes de santé s'est alors lancé dans un autre projet qui l'a fait tomber dans l'oubli : "Je me suis arrêté, je voulais écrire mon livre. Et puis après on en a profité pour passer à autre chose. Et je ne suis jamais revenu."

Quant à savoir s'il a été malade, ce qui permettrait aussi d'expliquer son absence, Jean-Luc Petitrenaud n'a pas confirmé, déclarant simplement avoir été "très fatigué". "C'est pour ça que j'ai voulu me concentrer sur mon livre, parce qu'un voyage par semaine, l'avion...", a-t-il expliqué. Peut-on alors parler de burn out ? "Oui, oui, c'était une forme de lassitude. C'est pour des raisons très personnelles. Et donc j'avais un peu mis un genou en terre", a-t-il finalement admis. Mais que les fans du chroniqueur culinaire se rassurent, il a pris depuis un nouveau départ. "Je renais de mes cendres et me voilà extrêmement disponible, prêt et heureux de repalpiter et d'être à nouveau face à une caméra", s'est-il enthousiasmé. Espérons que son envie de revenir à la télévision sera entendue...