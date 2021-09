Obsèques de Jean-Paul Belmondo : son petit-fils Alessandro soutenu par sa compagne Méliné

La famille de Jean-Paul Belmondo enchaîne les journées difficiles depuis la mort de l'acteur, le 6 septembre 2021. Quelques heures après sa disparition, chaque membre du clan a défilé derrière son cercueil, en la Cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides, rue de Grenelle, à Paris, lors de l'hommage national organisé en son honneur. Puis les obsèques ont eu lieu, en l'église Saint-Germain-des-Prés, finalement une crémation dans l'intimité familiale. Toutes ces étapes ont été un véritable crève-coeur pour Alessandro, le fils de Paul et Luana Belmondo, qui était heureusement soutenu par sa compagne.

Le petit-fils de Jean-Paul Belmondo est effectivement en couple depuis des années avec une journaliste du magazine Paris Match baptisée Méliné Ristiguian. Et il est venu, à son bras, dire au revoir à son grand-père. Les amoureux se sont pacsés le 14 août 2020, en pleine pandémie, dans la plus grande discrétion, après deux ans d'amour. Paul et Luana Belmondo, les parents d'Alessandro Belmondo, étaient évidemment présents pour assister à cette union qui a eu lieu à Paris, tout comme Victor et Giacomo...