Diaporama Jean-Paul Belmondo blagueur : Son petit-fils Victor raconte sa dernière "pitrerie"

4 / 14

Jean-Paul Belmondo, son fils Paul Belmondo et Luana Belmondo lors de la présentation en avant-première de 'The Gazelles' un film réalisé par Paul Belmondo et projeté à l'Unesco en présence d'Audrey Azoulay la directrice générale de l'Unesco et Dominique Serra fondatrice et directrice du Rallye des Gazelles du Maroc. Paris le 24 novembre 2017 © Denis Guignebourg / Bestimage