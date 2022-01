Alessandro Belmondo bientôt papa : "choc" à l'annonce de la grossesse, sa fiancée souffre d'un syndrome

En novembre dernier, le magazine Ici Paris révélait que l'un des petits-fils de Jean-Paul Belmondo allait devenir papa pour la première fois, un peu plus de deux mois après la mort du Magnifique. Le principal concerné avait alors choisi de ne pas s'exprimer sur le sujet, pour vivre les premiers mois de la grossesse de sa compagne à l'abri des regards indiscrets. Et puis, à la fin de ce mois de janvier, il a fini par craquer. Alessandro Belmondo, le fils de 30 ans de Paul et Luana Belmondo, et Méliné Ristiguian attendent bel et bien leur premier enfant, un petit garçon dont la naissance est prévue pour la mi-avril.

"Après plusieurs mois à garder le secret tant bien que mal, nous sommes heureux de vous annoncer une grande nouvelle... La famille Belmondo-Ristiguian va s'agrandir pour le plus grand bonheur de tout le monde !", ont également fait savoir le chef du Caillebotte (situé dans le 9e arrondissement) de Paris et la journaliste. Cette grande officialisation s'accompagne de plusieurs photos en noir et blanc, dont une avec leur chien Rodin. L'occasion de découvrir pour la toute première fois le ventre rond de la belle-fille de Luana et Paul Belmondo. Tous deux ont par ailleurs exprimé leur bonheur de devenir grands-parents sur Instagram, en reprenant ces mêmes photos.