Luana et Paul Belmondo bientôt grand-parents : leur belle-fille Méliné affiche enfin son ventre rond !

L'année commence de la plus belle des manières pour le clan Belmondo. Alessandro, petit-fils du regretté Jean-Paul Belmondo, deviendra papa dans quelques mois. Un nouveau rôle qui ne pouvait pas rendre plus fière sa maman ses parents, Luana et Paul Belmondo.

Sur son compte Instagram, la future "nonnà" [grand-mère en italien, ndlr] a laissé éclater sa joie : "Comment vous le dire autrement, a-t-elle écrit en publiant un cliché de son fils les mains tendrement posées sur le ventre déjà bien rond de sa compagne Méliné Ristiguian. Je vais être grand-mère. Je suis aux anges, encore un beau cadeau de la vie. La famille s'agrandit !" Ce bonheur a été grandement partagé par les internautes qui n'ont pas manqué de féliciter chaudement la cheffe de 50 ans pour cette merveilleuse annonce. Son mari Paul Belmondo, fils de Jean-Paul Belmondo, s'est également emparé de sa page Instagram pour partager son bonheur. "Et bien me voilà bientôt grand père merci @melineristi et @belmondoalessandro de nous offrir ce beau cadeaux je vous aime", a-t-il écrit en légende de la même photo en noir et blanc publié par sa femme.