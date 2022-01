Jean-Paul Belmondo : Son petit-fils Alessandro, bientôt papa, révèle le sexe du bébé

2021 a été rude pour toute la famille Belmondo avec la disparition du chef de la famille, le grand Jean-Paul Belmondo. L'acteur de légende s'est éteint à 88 ans le 6 septembre dernier, créant un immense vide dans le coeur des Français et au sein de son clan. 2022 sera une belle année pour la célèbre famille.

Comme le révélait Ici Paris en novembre dernier, l'un des petits-fils de Jean-Paul Belmondo va devenir papa pour la première fois. Il s'agit d'Alessandro Belmondo, le fils de 30 ans de Paul et Luana Belmondo. Le jeune chef cuisinier, passionné par l'art culinaire comme sa maman, vient de révéler à nos confrères de Gala que lui et sa compagne Méliné Ristiguian attendent un garçon. Il est prévu pour le mois d'avril.

Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian sont pacsés depuis août 2020. Alors qu'ils s'unissaient l'un à l'autre, et que la jeune femme évoquait la cérémonie sur les réseaux sociaux, elle avait fortement laissé entendre qu'un enfant serait la suite logique de l'histoire. "Hier nous nous sommes pacsés entourés de notre famille proche et de nos amis. Une journée pleine de joie et d'amour que nous attendions depuis longtemps... une première étape dans notre vie déjà riche en émotions et en bonheurs du quotidien. Un grand MERCI à mes parents ainsi qu'à Luana et Paul pour leur aide précieuse ! Grâce à vous tous nous avons passé un merveilleux moment !", avait-elle écrit à l'époque, en légende de plusieurs images du grand jour. C'est à Montmartre que le couple avait choisi de se pacser.