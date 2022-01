Jean-Paul Belmondo allait être arrière grand-père : pourquoi l'acteur ne l'a jamais su...

Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian - pacsés depuis août 2020 - vivent des jours heureux avec leur chien Rodin dans un appartement situé en plein coeur du 18e arrondissement de Paris. Dans quelques mois, leur quotidien sera bouleversé avec l'arrivée d'un premier enfant, une heureuse nouvelle qui avait été révélée en novembre dernier par le magazine Ici Paris. Trois mois plus tard, le couple se confie pour la première fois sur le sujet auprès de nos confrères de Gala .

Le petit-fils de Jean Paul Belmondo, âgé de 30 ans, pose avec sa compagne journaliste qui dévoile pour la toute première fois son ventre très arrondi. Ses rondeurs déjà bien prononcées sont le signe d'une grossesse déjà bien avancée. Et pour cause, l'arrivée de leur premier enfant est prévu pour avril prochain et il s'agit d'un garçon.

Le mois d'avril est très important chez les Belmondo. Comme le rappelle Alessandro Belmondo, son illustre défunt grand-père - qui s'est éteint en septembre dernier à l'âge de 88 ans - était lui-même né ce mois-ci, le 9 avril précisément. "Dans la famille Belmondo, nous avons pas mal d'anniversaires en avril. Mon grand-père est né le 9 avril et mon père, le 23: notre fils est prévu entre les deux. Je trouve que c'est un très joli signe", confie le jeune chef cuisinier, chef du Caillebotte situé dans le 9e arrondissement de Paris.

Le fils de Paul et Luana Belmondo rêvait de partager la nouvelle de l'arrivée de son premier enfant avec son grand-père mais il n'en a pas eu le temps. "Par précaution, nous respections la fameuse règle des trois mois, confie-t-il. Mon grand-père était déjà en trop mauvaise santé pour que je puisse lui en parler de vive voix. Après sa disparition, je suis allé me recueillir sur son lit de mort et c'est là que je lui ai appris qu'il allait être arrière-grand-père. Je sais qu'il est très fier de nous", partage Alessandro Belmondo. Jean-Paul Belmondo ne manquera pas de veiller sur ce nouveau membre de sa grande famille...