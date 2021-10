Luana et Paul Belmondo émus : Giacomo, leur plus jeune fils, "s'est transformé en homme"

Le jeune homme, qui dévoile ses talents de batteur sur son compte Instagram, a également eu droit à un mot touchant de la part de son père, Paul Belmondo. Sur le même réseau social, l'ancien pilote automobile écrit : "Joyeux anniversaire mon Giacomo le temps passe trop vite et comme je suis fière de toi Papa qui t'aime". Dans les commentaires, Estelle Lefébure, David Hallyday et Laura Smet ont souhaité un bon anniversaire au petit frère d'Alessandro et de Victor Belmondo (30 et 27 ans).

Le clan Belmondo a montré à la France entière qu'il était soudé, durant l'hommage national rendu à Bébel dans la Cour des Invalides, le 9 septembre dernier. Lors de la cérémonie, Victor Belmondo, le petits-fils de l'acteur décédé le 6 septembre, a prononcé un discours déchirant devant l'assemblée. "Là où il est, je suis sûr et certain qu'il sourit, comme toujours (...) Il est un soleil éternel. Merci papy de nous avoir donné tant de joie. Merci d'avoir tant partagé ta positivité. Tu nous laisses remplis de ce bonheur immense. On pense à toi, on t'aime, et amuse-toi bien avec tes copains qui t'ont tant manqué", a déclaré celui qui marche sur les traces de son illustre grand-père.

Un mois après la disparition du patriarche, la famille Belmondo semble toujours aussi inséparable et aimante. Un bonheur après le deuil qui fait plaisir à voir.