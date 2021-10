Luana Belmondo : Sa "très belle soirée" avec Paul, retour sur le lieu de leur rencontre

Survenue le 6 septembre dernier, la mort de Jean-Paul Belmondo a suscité une vive émotion en France et, bien sûr, au sein de sa famille. Sa belle-fille Luana Belmondo retrouve aujourd'hui le sourire : son mari Paul Belmondo lui a réservé une touchante surprise, qu'elle a révélée à ses abonnés.

Des followers Instagram, Luana Belmondo en compte plus de 113 000. Elle y a publié de nouvelles photos cette semaine. L'ex-animatrice de RTL a régalé ses auditeurs les plus gourmands en partageant les plats d'un dîner en amoureux avec son mari. Le couple a dîné dans un lieu symbolique...

"Hier soir j'ai passé un très belle soirée avec mon mari. Il a réservé une table dans notre restaurant préféré, là où on s'est connus il y a 32 ans grâce à notre ami commun @therealanthonydelon... @le_stresa, écrit Luana Belmondo en légende de son diaporama. On a mangé leur fameuse pizetta, leurs pâtes maison et ... tutti quanti. On a rigolé avec les propriétaires et chers amis (c'est eux qui ont préparé le repas de notre mariage) : les frères Faiola. Et avec mon mari on s'est finalement offert un moment intime seulement nous deux. Merci à ma moitié @paulbelmondo, pour ce dîner inattendu".

En commentaire, Alessandra Sublet et des centaines d'autres internautes ont partagé cet instant de bonheur avec elle.