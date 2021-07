Luana Belmondo "virée" de RTL à cause de son accent ? "Ils ont tout manigancé derrière mon dos"

Après trois années de chroniques culinaires sur RTL, c'en est fini pour Luana Belmondo. Un départ loin de se faire à l'amiable, si l'on en croit les récents messages partagés par l'Italienne sur son compte Instagram. L'épouse de Paul Belmondo laisse en effet entendre qu'elle aurait été remerciée en raison de son accent et ce, sans pouvoir compter sur le soutien de ses camarades de radio, Michel Zecca et Jean-Sébastien Petitdemange.

Le 30 juillet 2021, la chroniqueuse de 50 ans a relayé un long message dans lequel elle commente, de façon indirecte, les "trahisons, incompréhensions, mensonges et forcément blessures" essuyées ces trois derniers mois. "Vous allez me dire que c'est le milieu qui veut ça.... Eh bien, je n'en suis pas convaincue (...). Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas ressembler à ces gens vides qui m'ont fait du mal", a notamment écrit celle qui explique avoir été contrainte de sortir de son "monde des Bisounours". Luana Belmondo a ensuite pris le temps de répondre aux nombreux commentaires suscités par sa publication. "@rtl_france a décidé que j'étais 'persona non grata', a-t-elle alors précisé à un abonné...

Plus loin, la mère d'Alessandro (chef cuisinier de 30 ans), Victor (acteur de 27 ans) et Giacomo (22 ans) a ajouté : "@rtl_france n'est qu'une graine de sable dans une magnifique plage... Mais certaines personnes que je pensais des amis eux oui m'ont fait beaucoup de mal. Pas grave on va les ignorer."