Diaporama Luana Belmondo "virée" de RTL à cause de son accent ? "Ils ont tout manigancé derrière mon dos"

Exclusif - Luana Belmondo et Jean-Michel Zecca - Luana Belmondo arrive sur RTL pour animer une émission quotidienne "RTL vous régale" de 11h00 à 12h30 à partir du 9 juillet. Elle co-présentera aux côtés de J.M.Zecca et J.S.Petitdemange, à Paris, France, le 14 juin 2018. © Guillaume Gaffiot/Bestimage

4 / 12

Exclusif - Paul et Luana Belmondo avec leurs fils Giacomo et Alessandro - Luana Belmondo lors du lancement de son livre "Italia mia Luana cuisine Rome" et de l'annonce de la diffusion de la série d'émissions sur la chaîne TV My Cuisine, au restaurant l'Osteria del Vino du marché spacieux Eataly Paris Marais à Paris le 7 novembre 2019. © Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau/Bestimage