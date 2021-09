Mort de Jean-Paul Belmondo : la famille choquée par l'attitude "indécente" de son ex, Carlos Sotto Mayor

La France digère encore, difficilement, la mort de Jean-Paul Belmondo, survenue le 6 septembre 2021. Alors que le pays sort à peine des hommages nationaux, des obsèques et de la crémation du comédien, un ouvrage consacré à sa vie et son oeuvre va rejoindre nos librairies... à la plus grande surprise de la famille. L'autrice de ces quelques 240 pages ? Carlos Sotto Mayor, l'ancienne chanteuse brésilienne qui a partagé un bout de sa vie avec Bebel.

Il ne faudra pas patienter très longtemps avant de découvrir Jean-Paul, mon homme de Rio, puisque cette biographie paraît aux éditions Flammarion le mercredi 22 septembre 2021. Une démarche qui est loin de plaire aux enfants et aux petits-enfants du Magnifique, comme le précise Me Michel Godest, avocat et ami de longue date de l'acteur, qui s'était déjà chargé d'officialiser sa mort. "Toute la famille Belmondo est choquée par l'attitude de Madame Sotto Mayor, explique l'homme de loi dans les colonnes du journal Le Parisien. Elle est choquée par la parution de ce livre quelques jours à peine après le décès de Jean-Paul Belmondo. C'est indécent."

Elle a voulu le garder pour elle, l'écarter de ses proches, de sa famille...

Ce très court délai de parution n'est pas le seul élément qui laisse le clan Belmondo perplexe. Jusqu'à présent, aucune ancienne compagne du comédien, disparu à l'âge de 88 ans, n'avait osé livrer au public un bout de son intimité. A contrario, le résumé de Jean-Paul Belmondo, mon homme de Rio promet de nombreux détails à propos de la romance "rock'n'roll et glamour" qu'ont partagé les deux ex. "La famille est également choquée par l'attitude qu'a eue Carlos Sotto Mayor ces dernières années, précise Me Michel Godest. J'ai toujours été proche de Jean-Paul et connais donc la vérité. Elle a voulu le garder pour elle, l'écarter de ses proches, de sa famille... Elle lui a fait faire des tas de photos et de vidéos pendant l'été 2020. Certes, Jean-Paul aimait s'amuser, mais Carlos Sotto Mayor l'a épuisé et a profité de lui pour faire son retour médiatique. Et pourquoi, si elle était folle amoureuse, a-t-elle brusquement disparu sans donner de nouvelles après le printemps dernier ?" Les pages qu'elle a rédigé illico presto lui apporteront peut-être un début de réponse...