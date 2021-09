Mort de Jean-Paul Belmondo : Qui est Carlos Sotto Mayor, sa dernière compagne ?

Dernier monstre du cinéma français, porte-drapeau de la Nouvelle Vague, il a toujours alterné films populaires et plus intellectuels, sans ne jamais renier ses débuts au théâtre... Jean-Paul Belmondo est mort à l'âge de 88 ans, comme l'a annoncé son avocat à l'AFP. "Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s'est éteint tranquillement", a-t-il fait savoir, le lundi 6 septembre 2021.

Alors que les hommages se succèdent à la télévision comme à la radio ou sur les réseaux sociaux, il est temps de revenir sur ceux qui ont fait le bonheur de Jean-Paul Belmondo durant sa vie. A commencer par sa dernière compagne, Carlos Sotto Mayor, avec qui il était de nouveau en couple depuis près d'un an. En 2020, on apprenait par Nice Matin que les deux anciens amants vivaient un retour de flamme, 40 ans après leur première idylle.

Par le passé, on avait pu voir le couple se chamailler au cinéma dans le film Marginal de Jacques Deray, en 1983. "L'image qui me reste de ce tournage, c'est une scène où j'ai reçu une claque et, oubliant que j'étais au cinéma, je me suis relevée et je l'ai rendue ! Dommage, ils ne l'ont pas gardée. Avec Jean-Paul, c'est une grande histoire et c'est tellement émouvant de nous retrouver ainsi, quarante ans après", a confié l'actrice brésilienne de 60 ans au quotidien régional. Très amoureux, Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotto Mayor s'étaient au passage lancés dans la réalisation d'un scrapbook dans lequel ils retracent les souvenirs de leur vie l'un sans l'autre.