Jean-Paul Belmondo : Pourquoi sa dernière compagne, Carlos Sotto Mayor, n'était pas aux obsèques ?

Ils se sont aimés dans les années 1980, elle avait alors 19 ans et lui 47. Une romance qui a duré sept ans et qui a été la "première vraie relation sérieuse" de Carlos Sotto Mayor, "celle qui aura compté le plus dans (sa) vie". Dix jours après le décès de Jean-Paul Belmondo, son ex-compagne s'est confiée sur son deuil à vif, dans une interview dévoilée par le magazine Gala, ce 16 septembre 2021. L'occasion pour elle d'expliquer son absence aux obsèques...

Carlos Sotto Mayor a été prévenue du décès du Magnifique par un de ses proches, elle qui est retournée vivre dans son Portugal natal. Lors des obsèques, qui se sont tenues le 10 septembre dernier en l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris, tous les proches de Bébel étaient présents : sa première femme Elodie Constantin et leurs enfants Paul et Florence Belmondo, sa seconde épouse Natty et la jeune Stella, les petits-enfants de l'acteur Giacomo, Alessandro, Victor et Annabelle, mais également Alain Delon, Jean Dujardin, Marion Cotillard, Dany Boon...

En revanche, Carlos Sotto Mayor a brillé par son absence. "Je n'aurais pas pu venir, je n'arrive pas à accepter qu'il ne soit plus là, a-t-elle expliqué avec émotion. Pour la même raison, je n'ai pas pu regarder jusqu'au bout l'hommage qui lui a été rendu aux Invalides [par le président de la République Emmanuel Macron, NDLR]. Michel Polnareff m'a dit l'autre jour : 'Il faut avoir la générosité de le laisser partir', mais je n'en suis pas encore là."

La douleur est d'autant plus vive que les ex-amants avaient renoué durant l'été 2020, avant qu'un inquiétant ne s'installe. Carlos Sotto Mayor n'a plus parlé à Jean-Paul Belmondo les derniers mois de sa vie : "Depuis la fin de l'année dernière, il ne parlait plus du tout, il allait moins bien, explique-t-elle. Mais quand on s'était retrouvés l'été dernier, je l'avais trouvé bien, je pensais sincèrement qu'on aurait de longues années devant à rire, à s'amuser... Je me suis trompée." Malgré la peine, elle reconnaît sa "chance" et le "bonheur" d'avoir partagé ce qu'elle appelle un "dernier rendez-vous".

Triste coïncidence, le livre Jean-Paul, Mon homme de Rio, sur lequel Carlos Sotto Mayor travaillait depuis trois ans, sort le 22 septembre prochain (chez Flammarion).