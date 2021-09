Gilles Lellouche avec sa compagne, Antoine Duléry... Dernier adieu des stars à Jean-Paul Belmondo

Journaliste d’origine biélorusse, Claire travaille chez Purepeople depuis 2019. Fan inconditionnelle de la série Sex And The City, elle connaît également par cœur la plupart des sons RnB des années 90 et 2000. Fleur bleue et éternelle romantique, elle s’intéresse tout particulièrement à la vie amoureuse des stars.