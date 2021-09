Mort de Jean-Paul Belmondo : son petit-fils Alessandro, marqué à vie, lui rend hommage

La France est en deuil. Elle pleure la mort de Jean-Paul Belmondo, une légende vivante du cinéma à qui un hommage national sera rendu jeudi 9 septembre aux Invalides, la veille de ses obsèques organisées à 11h en l'église Saint-Germain-des-Près, à Paris. En attendant, les réactions de ses proches se succèdent. Son petit-fils Alessandro s'est exprimé à son tour...

C'est sur Instagram qu'Alessandro Belmondo a commenté le décès de son grand-père, Jean-Paul Belmondo. Le jeune chef de 20 ans a publié une photo en noir et blanc de l'acteur, entièrement nu. Il écrit en légende : "Le chef du clan nous a quittés. Mais il laisse en moi des valeurs qui seront marquées à vie. Aller de l'avant sans jamais arrêter de se battre, de toujours garder le sourire, rester humble et surtout aimer la vie. Et aujourd'hui grâce à lui je ne recule devant aucun n'obstacle. Il nous aura tous marqué à vie. Merci !!! Maintenant vous êtes tous réunis en haut et surtout restez bien sages les gars".

Sa mère Luana Belmondo (épouse de Paul Belmondo et belle-fille de Jean-Paul Belmondo), la chanteuse Liane Foly et des centaines d'autres internautes ont commenté la publication.