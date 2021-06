Jean-Paul Belmondo mal en point ? Antoine Duléry donne de ses nouvelles : "'C'est une leçon de courage"

Jean-Paul Belmondo a célébré ses 88 ans le 9 avril 2021. La famille Belmondo s'était réunie pour l'occasion : ses enfants Paul et Florence Belmondo, son frère aîné Alain Belmondo, sa soeur Muriel Belmondo, sa fille cadette Stella (16 ans, né du mariage de Jean-Paul Belmondo et son ex-épouse Nathalie Tardivel) et ses petits-enfants Alessandro, Victor, Giacomo (fils de Paul et Luana Belmondo, âgés de 30, 28 et 23 ans) et Annabelle Belmondo (fille de Florence Belmondo) ont assisté à la fête d'anniversaire du patriarche. Olivier Belmondo, le fils d'Alain et neveu de Jean-Paul Belmondo, était également de la partie avec son épouse Audrey.

"Il donne plus qu'on ne lui en donne. Il fait rire parce que c'est ce qu'il aime. Quand je le vois c'est ma façon à moi d'être à ses côtés. La vie continue et Jean-Paul a toujours l'oeil qui frise. Il fait toujours l'imbécile", a conclu Antoine Duléry à Télé Star. Sa famille a pu constater la bonne humeur de Bébel lors de ces retrouvailles émouvantes, puisque le clan avait été séparé pendant de longues semaines à cause de la pandémie de Covid-19 et des restrictions, progressivement levées dans le cadre du déconfinement.