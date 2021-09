Mort de Jean-Paul Belmondo : l'acteur aura droit à un hommage national, "bâti avec sa famille"

Dire qu'il faisait partie du patrimoine français ne serait qu'un doux euphémisme. Avec plus de 80 films à son actif, Jean-Paul Belmondo a fait rayonner le septième art bien de chez nous à travers la planète. Il était une légende, il le restera malgré sa mort, survenue le lundi 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans. Afin de lui accorder un dernier clin d'oeil, de le remercier pour cette carrière formidable, l'Elysée a même prévu de lui rendre un hommage national. La cérémonie aura lieu le jeudi 9 septembre 2021 aux Invalides, comme le palais l'a confirmé à l'AFP.

Les choses semblaient encore incertaines alors que la mort de Jean-Paul Belmondo était rendue officielle. Invitée sur le plateau de BFMTV, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, avait expliqué qu'il était bien trop tôt pour évoquer l'organisation d'une telle parade. "Tout cela se fera avec la famille de Jean-Paul Belmondo, précisait-elle. Il n'est pas question d'imaginer la moindre cérémonie sans que la famille n'ait donné son accord et n'y soit associée. Je sais que le président est en relation avec la famille de Jean-Paul Belmondo mais ce n'est certainement pas le moment de mettre ce sujet sur la table et on verra dans les prochains jours. Tout ça sera bâti avec la famille de Jean-Paul Belmondo."