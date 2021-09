Mort de Jean-Paul Belmondo : Sa fille Stella, 18 ans, son rayon de soleil

Très tendre avec sa petite dernière, qui se montre à l'aise devant les caméras et qui accompagnait volontiers son père durant ses sorties mondaines, Jean-Paul Belmondo l'avait affublée d'un joli surnom : "mon rayon de soleil". Ambitieuse et jolie, Stella Belmondo compte faire de longues études et "s'inscrire à Sciences Po".

Si elle ne sait pas encore quoi faire comme métier, elle refuse de se laisser définir par son patronyme ou de suivre une carrière artistique comme c'est le cas de beaucoup de membres de sa famille. "Je déteste être réduite à ma lignée. C'est presque humiliant. Je préférerais qu'on m'identifie pour mes mérites", déclarait la meilleure amie de Joalukas Noah à Paris Match. Stella Belmondo est le fruit de la relation de Jean-Paul Belmondo avec son ex-femme, la danseuse Nathalie Tardivel. Ils étaient mariés de 2002 à 2008.