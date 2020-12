Antoine Duléry : Comment a-t-il séduit sa femme, Pascale Pouzadoux, elle aussi comédienne ?

Que voulez-vous ? Il a un penchant pour les actrices ! Antoine Duléry, que l'on a vu au bras d'Isabelle Mergault, est un homme comblé depuis une vingtaine d'années. L'élue de son coeur ? Pascale Pouzadoux, elle aussi comédienne, également réalisatrice. C'est d'ailleurs leur passion commune pour les arts de la scène qui les a réunis. Leurs chemins se sont croisés, en 1994, alors qu'ils tournaient tous deux dans le téléfilm La Récréation, pour France 2.

"Elle n'avait que trois jours de tournage, racontait-il à Paris Match. Moi, j'étais divorcé d'une styliste [sa première épouse, NDLR.] et sortais d'une histoire avec Mathilde Seigner. Notre histoire d'amour s'est construite progressivement. J'avais du mal à m'engager à nouveau." Ces réticences ont fini par laisser place a des sentiments durables. Quand il était petit, Antoine Duléry était un grand garçon timide. Mais il a appris à utiliser le rire comme la plus grande des armes.

Dans les colonnes de Gala, le comédien expliquait effectivement que, s'il avait pu mettre le grappin sur Pascale Pouzadoux, c'est avant tout grâce à l'humour. "Je l'ai fait rire en lui disant que j'avais les mêmes initiales qu'Alain Delon, se souvenait-il. Nous ne nous sommes plus quittés depuis." Pari gagnant. Mariés, les deux amoureux ont eu deux enfants : Raphaël, né en 1997 et Lucien, né en 2003. Leur aîné est, d'ailleurs, lui aussi acteur ! Ca valait bien le coup de tenter une petite blagounette.

Depuis qu'ils sont ensemble, Antoine Duléry a tourné dans tous les films de sa compagne. Toutes les filles sont folles (2003), De l'autre côté du lit (2009), La dernière leçon (2015)... or de question de se passer l'un de l'autre. Avec le temps, Pascale Pouzadoux a préféré rester à l'arrière des caméras, cette place qui lui convient tant. Un mal pour un bien puisque son oeuvre a été récompensée à maintes reprises, au Festival de l'Alpe d'Huez comme à celui de Sarlat. Depuis 2009, année durant laquelle elle a rejoint un épisode de la série Les petits meurtres d'Agatha Christie - elle incarnait une réceptionniste -, elle n'a plus souhaité joué aux actrices. Elle avait pourtant été dirigée, plus jeune, par Mathieu Amalric et Patrice Leconte...