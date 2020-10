Blandine Bellavoir maman : elle a accouché avant de boucler Petits Meurtres d'Agatha Christie

Pour chaque décennie, il a fallu faire un choix. Dans la série Les Petits Meurtre d'Agatha Christie, les années passent mais ne se ressemblent pas. De 2009 à 2012, pour représenter 1930, la série a suivi les aventures de Jean Larosière et de son adjoint Emile Lampion - Antoine Duléry et Marius Colucci. Et si le public s'était habitué, de 2013 à 2020, à un nouveau trio de choc tout droit venu des sixties, il va falloir accepter de tourner la page. Le vendredi 16 octobre 2020, France 2 diffuse l'épisode final mettant en scène le commissaire Swan Laurence - Samuel Labarthe -, sa secrétaire Marlène Leroy - Élodie Frenck - et la journaliste Alice Avril - Blandine Bellavoir.

Je venais d'accoucher de mon petit garçon, deux mois avant le tournage

Sacré coup de poker pour cet épisode final. Les personnages principaux de la série vont faire leurs adieux en chansons, puisque leurs dernières enquêtes seront dévoilées sous la forme d'une comédie musicale. Alice Avril va se réveiller à côté d'un homme tué dans son lit et devra faire au mieux pour être tirée d'affaire. Un défi doublement compliqué pour Blandine Bellavoir qui vivait, un peu plus tôt, un heureux évènement. "Je venais d'accoucher de mon petit garçon, deux mois avant le tournage, a-t-elle expliqué dans les colonnes du journal Le Parisien. Danser, faire des claquettes et allaiter, c'était mon petit exploit !"

En juin 2018, Blandine Bellavoir s'était effectivement rendue à l'avant-première de la mini-série Insoupçonnable, avec Emmanuelle Seigner, alors qu'elle était enceinte. Heureusement, le passé artistique de l'actrice lui a tiré une sacrée épine du pied. "Je fais de la danse traditionnelle bretonne depuis mes 6 ans ainsi que des claquettes irlandaises et un peu de danse de salon, précise-t-elle. Là, ce n'était pas évident de chanter et danser en restant dans l'univers des Petits Meurtres et fidèles à nos personnages dans les mouvements, leurs attitudes." La fin de cette longue saison 2 a été annoncée aux acteurs en octobre 2019. Les Petits Meurtres d'Agatha Christie seront renouvelés pour une troisième saison dont l'intrigue se déroulera dans les années 1970. Il faudra malheureusement, comme le veut la tradition du show, s'habituer à de nouvelles têtes...

Mais qui est le papa ?

Blandine Bellavoir partage sa vie avec Arnaud Perron. Son partenaire est lui aussi acteur et réalisateur. On l'a aperçu dans Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec en 2009, avec Louise Bourgoin, ainsi que dans un épisode des Petits Meurtres d'Agatha Christie en 2015 - il jouait l'ex-mari d'Alice Avril... un comble ! En dehors de sa carrière devant les caméras, il est le directeur de production de Coffee&TV, société connue pour avoir été lancée par Lucie Lucas, star de la série Clem.