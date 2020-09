Blandine Bellavoir amoureuse : qui est son compagnon Arnaud Perron ?

Femme charismatique dans la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, Blandine Bellavoir partage la vie d'Arnaud Perron côté coulisse. Directeur de production, l'homme est également acteur et réalisateur. Avant d'apparaître dans le film Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec en 2009, Arnaud Perron avait fait ses premières armes en jouant dans diverses publicités pour l'assurance MMA (réalisées par Antoine de Caunes). Fan de théâtre, il a aussi brillé lors de scènes d'improvisation avec les prestigieux acteurs Claude Brasseur et Edouard Montoute (notamment pour le Trophée Ruinart en 2006). Il a également joué dans les pièces Moi aussi je suis Catherine Deneuve de Pierre Notte en 2008 et My Old Lady en 2014.

Très fière de son chéri, l'actrice Blandine Bellavoir l'a fait apparaître de manière très inattendue dans la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie en 2015, dans l'épisode Mademoiselle McGinty est morte. Dans cet épisode, Arnaud a incarné l'ex-mari d'Alice Avril (interprétée par Blandine) devenu un meurtrier en cavale. Dans une scène mémorable, les téléspectateurs ont pu découvrir le visage d'Arnaud dessiné sur un avis de recherche sur le journal La Voix du Nord. Un épisode qui avait à l'époque eu un énorme succès auprès des fans de Blandine Bellavoir.

Depuis, Arnaud Perron est devenu directeur de production pour Coffee&TV, société connue pour avoir été lancée par Lucie Lucas, star de la série Clem. Artiste touche à tout, le chéri de Blandine Bellavoir écrit également une chronique régulière pour le magazine musical Rock'n Folk.

Très discrets sur leur vie privée, le couple avait annoncé la naissance d'un petit garçon en février 2019 sur Instagram. Veillant à garder l'anonymat de son fils, l'actrice avait dissimulé le visage de son adorable bébé à l'aide d'un coeur rouge.