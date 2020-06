Mathilde Seigner et Antoine Duléry (Camping) : retour sur leur vraie romance

En couple dans les films Camping et Camping 2, Mathilde Seigner et Antoine Duléry ont également formé un couple dans la vie. Les interprètes de Sophie et Paulo ont vécu une romance entre 1994 et 1998, bien avant de se donner la réplique aux côtés de Franck Dubosc et Claude Brasseur. Bien que séparés, les deux acteurs sont restés amis et partagent aujourd'hui encore une jolie complicité.

Lors de son passage dans l'émission Thé ou Café en 2017, Mathilde Seigner s'était confiée sur sa relation avec son ex-compagnon : "On ne se voit pas beaucoup parce qu'il bosse comme un fou (...). Pour moi, c'est des tranches de vie, avait notamment expliqué la comédienne. C'est d'ailleurs étonnant parce que l'amour devient de l'amitié plus intéressante, plus intéressante parfois qu'un amour banal. L'amitié devient très forte, presque fraternelle. J'ai des ex, notamment Antoine Duléry, c'est un peu comme mon frère. Ça devient un lien familial." Un lien que les deux comédiens ont certainement mis à profit pour tourner les films Camping en 2005 et 2009.

Après s'être séparée en très bons termes d'Antoine Duléry, Mathilde Seigner a été en couple avec Laurent Gerra, puis avec Anthony Delon. Finalement, l'actrice a fondé une famille avec le cameraman Mathieu Petit, avec qui elle a eu un fils, Louis, né en 2007.

De son côté, peu de temps après sa rupture avec Mathilde Seigner, Antoine Duléry a fait la connaissance de la comédienne Pascale Pouzadoux sur le tournage d'un téléfilm. "Pascale est un roc, une balise sur laquelle on peut s'appuyer, avait-il confié à Paris Match en 2009. Elle m'apprend la vie au jour le jour, à ne pas être constamment plongé dans le passé. À moi qui vis dans un désordre absolu, elle oppose l'exigence et la rigueur. Pour moi, aimer, c'est admirer l'autre. J'ai toujours vécu avec des femmes que j'admirais, je suis l'antimacho par excellence." Ensemble, ils ont deux garçons : Raphaël et Lucien, 22 et 16 ans.