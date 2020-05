Mathilde Seigner confinée : confidences sur son fils Louis âgé de 13 ans

Restée discrète pendant le confinement, Mathilde Seigner s'est confiée sur cette bien étrange période à Paris Match. "J'ai découvert à ma grande surprise que j'aimais bien vivre seule. Mon fils Louis, qui va bientôt avoir 13 ans, est resté avec moi un mois. On le faisait travailler, mais comme nous venons de déménager, il n'avait qu'une chose en tête : sa nouvelle chambre. Il est ensuite allé passer un mois avec son père qui habite à Briançon", a-t-elle expliqué.

Mathilde Seigner, qui est en couple avec le cameraman Mathieu Petit depuis plus de dix ans, s'est partagée la compagnie de son fils Louis avec son homme pendant le confinement. En effet, ils avaient décidé de ne plus vivre sous le même toit. "Dans un couple on peut s'aimer très fort de loin, sans être obligé de partager le quotidien. Une fois pour toute, j'ai décidé de tout positiver alors que je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont très peur de ce virus", a-t-elle raconté à Paris Match.

Pour sa santé et celle de sa famille, Mathilde Seigner dit "continuer à vivre de la même façon" et reste confinée. "Il faut arrêter une fois pour toute de se bisouiller et de se filer des microbes. Autant que je sache, le coronavirus n'a pas prévu de se déconfiner le 11 mai ! Le côté positif de cette période, s'il y en a un, c'est que j'ai eu la chance de voir Paris comme je ne l'avais encore jamais vu et cela ne se reproduira peut être plus jamais. Un Paris d'après guerre, une ville fantôme mais si belle", détaille l'actrice française.

Mathilde Seigner en disait plus sur son fils Louis en juin dernier. Dans les pages de Gala, elle expliquait que son adolescent était "plutôt geek". "C'est l'époque. Tous les jeunes sont branchés sur leurs jeux vidéo, comme Fortnite, ils ne lisent pas tellement ou en tout cas moins que nous à leur âge. Mais, je fais un peu la vieille qui parle !", avait-elle confié.