Michel Drucker en forme après ses opérations : sa femme Dany "impressionnée", mais inquiète

Il semble déjà loin le temps où Michel Drucker se trouvait hospitalisé. Et pourtant, cette belle frayeur est survenue il y a quelques mois seulement. En effet, l'animateur a été forcé de lever le pied sur son travail à la télé après qu'on lui a décelé de sérieux problèmes de santé. Il a même été traité pour une endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage et une infection de sa cicatrice. Mais pas de quoi le mettre à terre ! Bien au contraire, cette parenthèse inquiétante n'a fait que renforcer l'envie de Michel Drucker de poursuivre sa carrière sur France 2. C'est donc avec un grand plaisir qu'il a récupéré les rênes de son émission hebdomadaire Vivement dimanche le 28 mars dernier. Une fougue retrouvée qui n'a pas échappé à sa femme Dany Saval.

"Elle a été impressionnée par la façon dont je me suis retapé. Elle me trouve plus performant, plus dynamique. J'ai l'impression d'être une voiture ancienne avec un moteur neuf !", a-t-il confié dans les pages du nouveau numéro de Gala, paru ce 29 avril 2021. Impressionnée oui mais, Dany Saval aurait sans doute aimé que sa moitié se laisse plus de temps pour se remettre. "Ça fait plaisir à Dany, mais ça l'inquiète en même temps", a reconnu Michel Drucker.

L'animateur de 78 ans est quant à lui confiant pour son avenir. Et preuve qu'il est au meilleur de sa forme : il "recommence à saouler" sa femme. "Peut-être plus qu'avant. Parfois, elle aimerait que je sois aphone...", ironise-t-il. Et de conclure sur une belle note : "Nous n'avons jamais été aussi heureux d'être ensemble. Notre couple est indestructible."

Il faut dire que Michel Drucker a bien cru ne plus jamais revoir sa belle juste avant ses opérations. Lors d'une précédente interview pour Paris Match, il a raconté son dernier tête-à-tête bouleversant avec Dany au cours duquel il a fondu en larmes.