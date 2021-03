Michel Drucker en couple depuis 50 ans : "Il peut m'arriver d'être tyrannique"

A 78 ans, Michel Drucker fait son come back sur le petit écran après avoir été tenu éloigné des plateaux pour cause d'ennuis de santé. L'animateur ne boude pas son plaisir d'avoir une telle longévité dans sa carrière. Mais, côté vie privée, là aussi il mène une longue et belle histoire... avec Dany, sa femme.

Interrogé par les lecteurs du journal Le Parisien, Michel Drucker a eu droit à une question sur l'actualité brûlante qui met en lumière plusieurs personnalités du show business concernant des accusations d'ordre sexuel. De côté, il se dit entièrement serein avant que cela ne puisse lui tomber dessus un jour. Et pour cause, il n'a rien à cacher ! "Je ne crains pas grand-chose. Il n'y a pas de dossier caché. Ma femme vous dira que je suis tranquille. On n'est pas nombreux dans ce métier à atteindre les 50 ans de mariage. On a tout traversé. Je ne suis pas facile à vivre. Je suis un grand anxieux. Etant très exigeant avec moi, il peut même m'arriver d'être tyrannique", a-t-il confié avec franchise.

En 2014, Michel Drucker disait déjà le plus grand bien de son épouse dans les pages de France Dimanche, admettant avoir de la chance de pouvoir compter sur elle. "Dans toutes les longues carrières, il y a toujours quelqu'un dans l'ombre. C'est Claude François qui me l'a présentée et elle a été une énorme star bien avant moi. (...) Elle s'occupe de tout, car je suis incapable de gérer autre chose que mon métier. (...) Dany m'a aidé à devenir adulte", disait-il alors.

Dans son interview au Parisien, Michel Drucker a toutefois admis avoir de la compassion pour les hommes actuellement dans l'oeil du cyclone que ce soit l'acteur Richard Berry ou son confrère du petit écran Patrick Poivre d'Arvor. "Un scandale chasse l'autre. Ça ne concerne pas plus les personnalités que les anonymes (...) Les réseaux sociaux ont tout changé. Pas toujours en bien. Pour Richard Berry, c'est très violent, voire dévastateur. La présomption d'innocence n'existe plus. Je les connais tous. J'ai été surpris par de telles révélations", a-t-il expliqué en ajoutant que "la libération de la parole des femmes est très importante." Ce qu'il n'aime pas c'est "le lynchage médiatique".