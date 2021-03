Vivement Dimanche : Michel Drucker, émouvant, partage son "inquiétude" sur ce retour

Le come back. Ultime résistant de la vague de jeunisme touchant France Télévisions, l'insubmersible Michel Drucker fait son retour après avoir été forcé de se retirer du petit écran suite à de gros problèmes de santé. L'animateur âgé de 78 ans avait ainsi été hospitalisé plusieurs mois après avoir été traité pour une endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage et l'infection de sa cicatrice.

Ce 28 mars, les téléspectateurs de France 2 pourront retrouver Vivement Dimanche dès 15H10. Sur le plateau, mais sans public pour cause de pandémie, il faudra compter sur la présence de Gad Elmaleh, Les Chevaliers du Fiel, Tom Villa, Alex Vizorek, Eric Antoine et Olivier de Benoist. Lors de cette première émission, ce sera aussi l'occasion de découvrir les messages enregistrés des Bodin's, de Mathieu Madénian ou de Roland Magdane.

Dès 15H55, place à Vivement Dimanche prochain. Cette fois, Michel Drucker pourra compter sur son célèbre canapé rouge sur la participation de Bernard Mabille, Willy Rovelli, Ben et Arnaud Tsamère, le populaire humoriste Jeanfi Janssens, la truculente Chantal Ladesou (dont le dernier film C'est quoi cette mamie ?! est disponible sur OCS), Viktor Vincent... Et la star du PAF aura aussi droit à des messages de ses fidèles parmi les fidèles comme Anne Roumanoff et Laurent Gerra mais aussi Dany Boon. Quant à Emmanuel Chaunu il sera présent lors des deux émissions.

Interrogé par le journal Le Parisien, Michel Drucker a fait quelques confidences. "Selon mes cardiologues, j'ai une grande avance sur le programme de rééducation : cela ne fait que six mois que j'ai été opéré, alors qu'il faut normalement un an pour se remettre de ce que j'ai eu. Mon retour, je l'ai préparé comme un champion pour une compétition (...) Je suis un rescapé qui va reprendre son métier", a-t-il notamment confié. L'animateur, lucide et sincère, a toutefois fait part de sa seule inquiétude avec ce retour devant les caméras. "Mon inquiétude, c'est de retrouver la mémoire et ma vivacité intellectuelle. C'est déjà miraculeux d'être encore là depuis 1964 et je reviens avec un bonus de plusieurs années", a-t-il admis. Nul doute qu'il s'en sortira comme le grand professionnel qu'il est !