Richard Berry accusé d'inceste : l'association Enfance Majuscule se désolidarise de l'acteur

Richard Berry est un comédien engagé. Il y a des années, il s'est joint aux rangs de l'association Enfance Majuscule), qui milite pour faire cesser la violence, la maltraitance et les dangers qui touchent les plus jeunes. Mais face au scandale qui entoure l'acteur, depuis que sa fille Coline Berry l'a accusé de "viols, agressions sexuelles et corruption de mineur", cette alliance a forcément de quoi faire jaser. C'est pourquoi, sur la page qui présente ses parrains, l'association a expliqué avoir démis l'un d'eux de ses fonctions de manière temporaire.

"À ce stade d'une enquête qui vient de démarrer, la collaboration de Richard Berry en tant que parrain du Gala a été interrompue d'un commun accord, peut-on lire sur le site de l'association. Enfance Majuscule est profondément attachée à entendre la parole des victimes et à défendre la présomption d'innocence." La photographie du comédien trône toujours, toutefois, aux côtés de celles des autres parrains : Michel Cymes, engagé depuis la création de l'organisme en 1991 et le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui parraine le Prix Média, récompensant les émissions jeunesse, les documentaires et les fictions qui cherchent à améliorer l'information et la sensibilisation du public.