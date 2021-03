Richard Berry accusé d'inceste : sa fille Coline affirme qu'il a déjà reconnu les faits en privé

Au lendemain de son interview au micro d'Europe 1, Coline Berry-Rojtman était l'invitée de Bruce Toussaint sur BFM TV, ce 4 mars 2021. Un tout premier entretien télévisé lors duquel la fille de Richard Berry et Catherine Hiegel est revenue sur les accusations d'inceste qu'elle porte contre son père et son ex-belle-mère, la chanteuse Jeane Manson. Celle qui est aujourd'hui âgée de 44 ans affirme en effet avoir été victime d'abus sexuels lorsqu'elle était enfant, au début des années 1980. Des faits présumés pour lesquels Coline Berry-Rojtman a finalement porté plainte fin janvier.

Au moment même où cette affaire a été révélée par Le Point, Richard Berry s'était saisi de son compte Instagram pour dénoncer "de toutes (ses) forces" ces accusations d'inceste, en interrogeant : "Pourquoi ma fille m'accuse-t-elle de gestes que je n'ai pas commis ? Pourquoi va-t-elle au bout de cette folie destructrice ? J'aimerais comprendre sa souffrance." Pourtant, sur BFM TV mardi midi, Coline Berry-Rojtman répond que son père a bel et bien avoué en privé : "Il nie là, publiquement, moi j'ai des échanges avec lui dans lesquels il ne les nie pas. Dans lesquels même, il s'en excuse, même s'il s'estime lui-même victime, soit de Jeane Manson, soit de l'époque, de plein de choses", affirme-t-elle, tout en laissant entendre que ces échanges seront présents dans le dossier juridique.

Pour ce qui est de la "folie destructrice", Coline Berry-Rojtman estime ne pas agir de façon "impulsive", au contraire, elle explique qu'il s'agit "d'un chemin, d'une analyse personnelle longue, construite", notamment motivée par ses propres enfants. "Je ne veux pas que mes enfants grandissent avec la possibilité qu'il puisse y avoir des mensonges qui continuent d'être dits", a ajouté celle qui, dans sa démarche, peut compter sur le soutien de sa cousine Marilou Berry.

Il est coupable de ce que, déjà, il ose dire au bout de 40 ans

Comme lors de son passage sur Europe 1, la quadragénaire dit avoir longtemps attendu des excuses "sincères" de la part de son père : "J'avais besoin de son amour comme n'importe quel enfant. Je ne nie pas que j'ai eu des moments heureux, de la même façon que je l'aime et que je ne suis pas que dans le dégoût", a-t-elle commenté. "J'attendais qu'il s'excuse, qu'il reconnaisse ses erreurs mais avec des mots dessus, pas juste la banalisation de comportements. Ça lui est arrivé d'être face à moi et de reconnaître les faits, alors j'ai eu un espoir à un moment donné (...). On voit bien aujourd'hui que c'était pas sincère."

La fille de la comédienne Catherine Hiegel a également évoqué les actes de violences conjugales reconnus par son père, non seulement envers sa mère, mais aussi contre Jeane Manson. "Ça faisait 40 ans que mon père niait les violences conjugales et là il les reconnaît. Donc il est présumé innocent, il est coupable de ce que, déjà, il ose dire au bout de 40 ans. Il faudra peut-être 40 ans pour reconnaître le reste."

Richard Berry reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de cette affaire.