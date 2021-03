Coline Berry prête à "pardonner" à son père Richard : "Il a du mal à avouer"

Depuis le début de la médiatisation de sa plainte pour inceste, la parole de Coline Berry Rojtman été remise en doute. Malgré tout, elle est consciente du fait qu'il est parfois dur pour les coupables de faire face à leurs propres actes. De passage sur Europe 1 le mercredi 3 mars 2021, celle qui a le soutien d'une partie de sa famille comprend par quelles étapes son agresseur présumé doit passer.

"C'est compliqué pour n'importe quelle personne coupable d'avouer, il y a d'abord le déni et le fait de discréditer la personne qui vous accuse", déplore Coline Berry, qui se dit toutefois prête à "pardonner". "Il y a un moment donné où il n'y a plus d'autre solution. C'est le continuum d'une souffrance qui ne fait que s'additionner au fil des années. (...) Je me suis vraiment sentie ne pas avoir le choix que de faire ça", se désole-t-elle. Coline Berry espère désormais qu'une décision de justice pourra apporter "une forme de paix" avec son géniteur.

Avant de porter plainte pour "corruption de mineur" et "viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant", Coline Berry avait confronté son père à ses souvenirs "des dizaines et des dizaines de fois, dans le privé". "Si j'en suis là, c'est que je n'attendais plus rien de lui. J'ai compris qu'il n'était pas capable de répondre à ma demande de reconnaissance des faits. (...) J'espère, par ce biais d'une enquête, d'une autorité, arriver à un moment à une forme de paix", espère Coline Berry Rojtman.

S'estimant dans "un paradoxe d'amour et de souffrance", la jeune femme explique qu'elle est prête à "pardonner" son père. "D'ailleurs il m'a demandé pardon. Là, il nie les faits en bloc, mais ça n'est pas la réalité. Il a du mal à assumer. C'est toujours mon père et je l'aime. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses monstrueuses qu'on est un monstre", déplore-t-elle auprès d'Europe 1.

De son côté, Richard Berry a publiquement démenti "de toutes (ses) forces et sans ambiguïté ces accusations immondes". "Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses", martelait-il.