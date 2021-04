Michel Drucker : -11 kilos après ses opérations, "j'ai vu ce qu'était la maigreur..."

Pour la quatrième semaine consécutive, un nouveau numéro de Vivement dimanche a pu être proposé sur France 2 le 18 avril 2021. Encore une belle victoire pour Michel Drucker qui se remet toujours de son hospitalisation de plusieurs mois pour une endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage et l'infection de sa cicatrice. Le présentateur de 78 ans a reçu ce week-end de nouveaux invités de renom comme Carla Bruni-Sarkozy ou encore Jean-Michel Cohen. Avec ce dernier, Michel Drucker a pu parler régime. De quoi le pousser à évoquer son impressionnante perte de poids survenue lorsqu'il était à l'hôpital.

"Alors moi j'ai vécu une expérience assez fascinante. C'est que j'ai perdu onze kilos; onze kilos quand on en pèse soixante-douze c'est considérable. Et quand je me suis vu pour la première fois, plus que maigre, comme une espèce de pantin, de marionnette, j'ai vu ce qu'était la maigreur et je me suis fait peur", a-t-il confié sur son célèbre canapé rouge. Un souvenir marquant pour le présentateur qui a permis à Jean-Michel Cohen d'alerter sur le danger lors d'une perte de poids non contrôlée. "Les gens ne comprennent pas [...] que leurs jambes ne les portent plus, mais c'est simplement de la perte musculaire. C'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais régime. Protéger les structures du corps c'est la priorité."

Michel Drucker a déjà parlé de ses nombreux kilos perdus. Lors d'une interview avec France Info accordée au mois de mars, il a même indiqué avoir eu du mal à accepter son propre reflet durant sa convalescence. "Je voyais un vieil homme. J'ai mis beaucoup de temps avant de me regarder dans la glace. (...) Je me suis dit que j'avais pris un coup de vieux, j'avais les cheveux très longs." Désormais de retour à l'antenne, Michel Drucker semble avoir retrouvé toute sa forme d'antan.