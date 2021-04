Vivement dimanche : Benjamin Castaldi et Carla Bruni-Sarkozy radieux face à Michel Drucker

Le 18 avril 2021, Michel Drucker sera aux commandes d'un nouveau numéro de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. Une fois de plus, le présentateur de 78 ans a reçu de prestigieux invités sur son fameux canapé rouge.

Benjamin Castaldi a retrouvé son ami Michel Drucker dans Vivement dimanche afin de parler de son livre en hommage à sa grand-mère Simone Signoret et Yves Montand, le père adoptif de sa mère Catherine Allégret. Dans son ouvrage Je vous ai tant aimés...: Montand et Signoret, un couple dans l'Histoire (sorti le 10 février dernier aux éditions du Rocher), le présentateur et chroniqueur de C8 "imagine avec tendresse leur rencontre, et fait le récit de cet amour extraordinaire". Nul doute qu'il fera d'émouvantes confidences sur le sujet. Le chanteur et chirurgien-dentiste Saam était également convié pour parler de sa musique et de son parcours. La journaliste Nathalie Levy devrait évoquer de son livre Courage au coeur et sac au dos, consacré à sa relation avec sa grand-mère et à la façon dont nous traitons nos aînés. Jane Birkin a aussi fait le plaisir à l'époux de Dany Saval de venir sur le plateau. Sans oublier le caricaturiste Emmanuel Chaunu.

Michel Drucker sera également bien entouré pour Vivement dimanche prochain. Jean-Michel Cohen parlera régime et Viktor Vincent de mentalisme. On imagine qu'il a d'ailleurs hâte de remonter sur scène puisqu'à cause de la Covid-19, il est privé de son public depuis plusieurs mois. Tout comme Vincent Niclo, venu parler de son dernier album album Esperanto (sorti en novembre 2020). Enfin, Carla Bruni-Sarkozy enchantera les téléspectateurs de France 2.

Rendez-vous à partir de 15h05 sur France 2 pour découvrir les deux émissions.