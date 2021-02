Simone Signoret trompée par Yves Montand : Benjamin Castaldi a aussi été "dans cette situation"

Cette liaison est rapidement révélée au public et Simone Signoret devient alors "la cocue la plus célèbre du monde"... "L'humiliation est publique", Benjamin Castaldi commente-t-il. "J'ai moi-même été dans cette situation, et je peux vous dire que ça fait mal... D'ailleurs, sa phrase "Vous connaissez beaucoup d'hommes qui n'auraient pas succombé à Marilyn', est pour moi une posture. Une façon de ne pas perdre la face."

Elle sait qu'il n'est pas amoureux de Marilyn

Sans révéler l'identité de son ex-épouse infidèle, Benjamin Castaldi avait confié en 2017 s'être diablement vengé de l'amant en question... Pour rappel, l'animateur a d'abord été marié à Valérie Sapienza, la mère de ses fils aînés Julien et Simon (nées en 1996 et 2000). Il a ensuite épousé Flavie Flament en 2002 et a accueilli un troisième fils prénommé Enzo (né en 2004). Après avoir été marié à la journaliste Vanessa Broussouloux entre 2011 et 2016, le chroniqueur de TPMP a dit "oui" à Aurore Aleman et a accueilli son quatrième fils, Gabriel, l'été dernier.

Laissant de côté tout désir de vengeance, Simone Signoret ne s'est pas séparée d'Yves Montand après sa liaison avec Marilyn. "Au fond d'elle-même, elle sait qu'il n'est pas amoureux de Marilyn. Sinon il ne serait jamais rentré", se souvient son petit-fils. Pour autant, l'actrice française oscarisée "a mis du temps à cicatriser" et n'a plus jamais été la même, puisqu'elle "s'est libérée du fait qu'elle n'avait plus à rester la femme sublime dont Montand était tombé amoureux. Ont commencé sa prise de poids, son laisser-aller et son penchant pour le Jack Daniel's (...). Je crois que ça a permis à Simone de devancer l'appel de l'âge et que ça a façonné la suite de sa carrière", explique Benjamin.

La liaison d'Yves Montand et Marilyn inspire décidément Benjamin Castaldi, puisqu'il vient de terminer l'écriture d'une pièce avec Eric-Emmanuel Schmitt dédiée à cette histoire : "Ça va s'appeler Bungalow 21. C'est prévu pour 2022. Nous sommes en plein casting." Le bungalow 21 étant celui qu'occupaient Yves Montand et Simone Signoret sur le tournage du Millionnaire à Los Angeles...