Yves Montand abusif avec Catherine Allégret : un "secret" découvert sur le tard par Benjamin Castaldi

Pour la première fois, l'actrice confiait avoir été abusée par Yves Montand à plusieurs reprises, notamment à "quatre ou cinq ans" alors qu'elle prenait sa douche. "J'étais toujours sur mes gardes, j'avais peur de me retrouver seule avec lui", a-t-elle écrit. Plus tard, le comédien aurait également tenté de la forcer à un rapport sexuel. Pour autant, Catherine Allégret n'a jamais porté plainte. "Je n'aurais pas parlé de toutes ces années où j'ai cru voir souffrir mon beau-père parce qu'il était, à l'entendre, amoureux de moi. Ni de toutes ses tentatives pour me convaincre de lui céder."

Une Mémé casanière et un grand-père superstar

Benjamin Castaldi préfère donc éviter de revenir sur cette sombre partie de son histoire familiale, pour se consacrer sur les souvenirs heureux. Simone Signoret, sa "Mémé", était une grand-mère "casanière" qui "aimait profiter des petits plaisirs de la vie", et qui suivait de près sa scolarité. Pour autant, l'actrice oscarisée n'était pas particulièrement "maternante". Avec Yves Montand, c'était plutôt l'amusement et l'aventure avec un tournage de trois mois au Bahamas lorsque Benjamin avait 5 ans, un road-trip à travers les Etats-Unis en Concorde et limousines...

"Montand était une star sept jours sur sept ! Il dégageait quelque chose. Il était toujours bien habillé, charmeur, explique-t-il au Parisien. Il arrivait tout le temps après tout le monde, en Ferrari. La plus star des deux, c'était lui." Durant son enfance, l'animateur avait également une place qui lui était réservée à table, à Autheuil, avec tous les célèbres amis de ses grands-parents. "Tout ce que j'ai appris en culture et en histoire, je le tiens sûrement de ces déjeuners."

Suite au décès de sa grand-mère en 1985, Benjamin Castaldi s'est d'autant plus rapproché de celui qu'il appelait simplement "Montand". Entre ses 17 et 20 ans, il habitait une chambre de bonne parisienne au-dessus de chez lui. "Je déjeunais avec lui un jour sur deux", se souvient-il aujourd'hui. C'est à cette période qu'Yves Montand lui a parlé de sa liaison avec Marilyn Monroe...