Michel Drucker, son dernier tête-à-tête bouleversant avec Dany avant ses opérations : "Je fonds en larmes"

Depuis 50 ans, Michel Drucker file le parfait amour avec Dany Saval, sa femme. L'animateur a toujours admis avoir beaucoup de chance de l'avoir dans sa vie, elle qui l'a toujours soutenu dans l'ombre. Alors, lorsque Michel Drucker a rencontré de graves problèmes de santé il y a quelques mois pour une endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage et l'infection de sa cicatrice, craignant un temps l'amputation d'une jambe et même pire encore, c'est tout naturellement qu'il a pensé perdre sa belle Dany pour toujours.

Dans les pages de Paris Match, le présentateur de Vivement dimanche reconnaît d'ailleurs avoir été bouleversé la veille de son opération à coeur ouvert. "Je fonds en larmes. Je n'avais pas pleuré de cette façon depuis dix-huit ans et la mort de mon frère Jean, le grand drame de ma vie", a-t-il confié à nos confrères. Mais, Michel Drucker s'est efforcé de rester fort devant sa moitié, Dany : "Cette fois, j'ai tout fait pour cacher mes pleurs sous le masque, pour protéger Dany, qu'elle ne s'effondre pas."

Pour tenir le choc, Michel Drucker était même prêt à accepter de quitter ce monde qu'il aime tant plutôt que de devenir un poids pour sa famille. "Il valait mieux que j'y passe plutôt que ma femme, mon pilier, Stéphanie, notre fille, et Rebecca, notre petite-fille, me voient comme un légume. Plus que la peur de mourir, j'ai vécu la peur d'être un mort-vivant", a-t-il expliqué. Heureusement, le cauchemar est désormais bien loin derrière le couple. Michel Drucker a même pu reprendre ses activités à la télé le 28 mars dernier et retrouver ses habitudes quotidiennes. "Elle (Dany, ndlr) a vite dit que je recommençais à la saouler de paroles, je devine que c'est bon signe."

