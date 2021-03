Vivement dimanche : Carton d'audience et grande émotion pour le retour de Michel Drucker

C'est une journée que Michel Drucker craignait de ne pas pouvoir vivre. Mais après avoir été hospitalisé plusieurs mois et traité pour une endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage et l'infection de sa cicatrice, l'animateur de 78 ans a fait son come-back sur les antennes de France 2 ce 28 mars 2021. Et oui, tel un sportif professionnel, il s'est longtemps préparé pour récupérer les commandes de son émission hebdomadaire, Vivement dimanche. "Le fait d'avoir été très sportif m'a appris à apprivoiser la douleur et m'a permis d'endurer les suites opératoires", a-t-il confié pour TVMag. C'est donc en pleine forme et avec beaucoup d'émotion aussi qu'il a salué son public dès 15h10 ce jour-là.

"Bonjour, heureux évidemment et ému de vous retrouver. Vraiment, ça me touche beaucoup, ça me va droit au coeur. Alors merci, je ne sais pas si pendant cette longue et douloureuse parenthèse Vivement Dimanche vous a manqué mais vous, vous m'avez beaucoup manqué. Merci pour tous vos témoignages. Content de retrouver ma maison, c'est le service public depuis un demi-siècle et ce studio Gabriel où je suis si heureux depuis très longtemps", a-t-il déclaré accompagné de sa chienne Isia.

Pour son grand retour, Michel Drucker s'est entouré de plusieurs humoristes comme Gal Elmaleh, Les Chevaliers du Fiel, Tom Villa, Alex Vizorek et Eric Antoine. Ceux qui n'ont pas pu venir en plateau, n'ont pas manqué de lui enregistrer des messages, à l'image des Bodin's, de Mathieu Madénian ou de Roland Magdane. Dans Vivement dimanche prochain, ce sont Bernard Mabille, Willy Rovelli, Ben et Arnaud Tsamère, Jeanfi Janssens et Chantal Ladesou qui ont fait le show.

Des invités qui ont certainement contribué à faire du retour de Michel Drucker un retour gagnant ! En effet, la première partie du programme a réuni 1,5 million de téléspectateurs, soit 12,4% du public âgé de 4 ans et plus. Un score on ne plus honorable étant donné que Vivement dimanche avait un adversaire de taille, à savoir le match de l'équipe de France contre le Kazakhstan dans le cadre de la qualification pour la Coupe du monde 2022. Vivement dimanche prochain a de son côté été suivie par 1,23 million de fidèles, soit une part de marché à hauteur de 10.3%.

Des résultats qui ne pousseront pas Michel Drucker à lever le pied. "Maintenant que j'ai un coeur refait à neuf, je crois que je suis parti pour une deuxième carrière ! Ce n'est pas moi qui le dis mais les chirurgiens qui se sont occupés de moi. Il parait que les opérés cardiaques font des centenaires... Il n'est pas question pour moi de m'arrêter !", a-t-il encore confié dans les pages de TV Mag.