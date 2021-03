Eric Antoine : Un appel téléphonique a bouleversé sa vie après la mort de sa mère

Dimanche 28 mars 2021, Michel Drucker faisait son grand retour dans Vivement dimanche (France 2) après sept mois d'absence. L'animateur de 78 ans a été hospitalisé plusieurs mois pour une endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage et l'infection de sa cicatrice. C'est entouré d'humoristes qu'il retrouve son canapé rouge. Parmi les invités, Eric Antoine. Le magicien raconte comment Michel Drucker a bouleversé sa vie, le faisant passer des larmes au rire.

"Moi, ça a été vraiment magique parce que, quand je vous ai rencontré, je venais de perdre ma maman, qui s'appelait Françoise. Et la première fois que j'étais sur la tombe de ma maman, évidemment, j'ai pleuré comme un veau, et j'essayais de lui raconter un peu ce qui m'arrivait dans la vie. Ça commençait à marchoter pour moi. Et mon téléphone se met à sonner. Évidemment, intérieurement, je me disais, je ne vais pas répondre maintenant, je suis en train de parler à ma Françoise, à ma maman", lance le célèbre magicien.

Eric Antoine bouleversé par un appel sur la tombe de sa mère

Mais, contre toute attente, Eric Antoine décroche : "Je ne sais pas pourquoi – encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi –, mon corps a pris le dessus. J'ai pris le téléphone et j'entends 'Allô, c'est Françoise.' Là, le temps s'arrête et j'ai une seconde d'éternité." Cet appel l'a perturbé, mais il ne s'agissait pas de sa défunte mère. Au bout du fil, c'était Françoise Coquet, productrice de Michel Drucker. "Donc c'est ta soeur, c'est la femme avec qui tu construis toutes tes émissions de télévision depuis longtemps, et que j'aime tant, poursuit-il. Françoise me dit cette chose que je n'oublierai jamais. Elle me dit : 'Eric, on aimerait vous essayer'."

Un appel incroyable à un moment improbable pour le juré d'Incroyable Talent. "Moi je ris. Donc je passe des larmes au rire. Et puis, ça transforme ma vie. Je me rends compte que ça a été une synchronicité incroyable parce que ces deux événements qui n'ont rien à voir et qui arrivent en même temps transforment mon monde, raconte-t-il. Et ça, c'est une chose qui arrive souvent sur ce plateau. Souvent, vous créez des rencontres improbables et des choses se créent autour de vous."

Cette histoire a plus de dix ans. En effet, la mère d'Eric Antoine est morte en 2008, emportée par un cancer. Un départ douloureux pour la star de 44 ans, d'autant plus que sa défunte maman lui a caché sa maladie jusqu'au bout... Aujourd'hui, il peut compter sur le soutien de sa femme Calista Sinclair et de leurs deux enfants Raphaël et Ulysse, dont les âges n'ont pas été précisés.