Eric Antoine et la mort de sa mère : le secret qu'elle a gardé jusqu'à son décès

Mardi 5 janvier 2021, Eric Antoine sera sur M6 pour présenter le troisième numéro de Lego Masters. Le célèbre magicien et humoriste qui est devenu célèbre grâce à l'émission La France a un incroyable talent, avant d'en devenir un des jurés, se montre toujours positif et souriant. Mais quand un candidat évoque la perte de ses parents ou son amour pour sa famille, le grand gaillard de 2,07 mètres laisse souvent couler des larmes. Et pour cause, l'artiste de 44 ans a perdu sa maman. En 2018, il avait évoqué la mort de celle qu'il chérissait tant, qui lui a caché sa maladie jusqu'à sa mort.

Sa maman était psychothérapeute et le jeune Eric Antoine adorait espionner ses conversations avec ses patients. Grâce à elle, il a appris la valeur de l'écoute et de l'échange. "Je pense que la curiosité c'est la plus belle des qualités. Plus on écoute l'autre, plus on apprend. Et plus on apprend, plus on devient riche, et plus on devient fort. Parfois je me plaignais parce que ma mère était trop dans l'écoute, et je lui disais 'parle ! Tu as tellement de choses à raconter', et aujourd'hui je comprends à quel point c'était une force incroyable", expliquait-il à France Info.

Ça m'a donné beaucoup de force

Le père de famille, qui se produit sur scène avec son épouse, et sa maman ont eu une relation magnifique, imprégnée d'amour : "Être aimé par un parent, c'est déjà fantastique, mais surtout être aimé comme on a envie de l'être, en étant libre. C'est ça que m'a transmis ma mère : un regard aimant, une écoute aimante, une attention et une douceur... Du pardon aussi. C'est elle qui m'a transmis cette manière d'aimer, et ça m'a donné beaucoup de force." La mort de sa maman en 2008 a donc été un choc terrible.

Elle est décédée d'un cancer qu'elle lui a caché jusqu'à son dernier souffle. Et il ne s'est rendu compte de rien. Une décision qu'il a certainement eu du mal à accepter au départ. "Je ne comprenais pas pourquoi elle ne m'a pas demandé mon aide. J'étais au démarrage de ma carrière, j'étais très nombriliste, je me battais contre des moulins à vent comme tous les artistes qui débutent, et je pense qu'elle n'a pas voulu perturber ça", a-t-il expliqué à l'époque. Et de conclure : "Je lui en ai voulu, oui et non. J'ai trouvé que c'était encore une grandeur absolue, de quitter la planète sans chercher à se faire regretter. (...) Les gens qui sentent qu'ils vont mourir entrent parfois dans une sorte de rédemption : c'est le moment où il faut que tout le monde nous aime et où on redevient gentil, alors qu'on a été une saloperie toute sa vie. Cette recherche d'amour de dernière minute est une manière de prendre le pouvoir sur les gens. Et elle a préféré ouvrir les mains encore plus en voyant la mort approcher."