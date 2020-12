Eric Antoine, son coup de foudre pour Calista : "J'ai su que c'était la femme de ma vie"

Eric Antoine est à l'honneur sur M6. Mercredi 23 décembre, la chaîne diffuse la compétition Lego Masters, présentée par l'humoriste et magicien de 44 ans. Quand il n'est pas en train de réaliser ses nombreux projets, c'est auprès de son épouse Calista Sinclair et de leurs fils Raphaël et Ulysse (10 et 6 ans) qu'il se ressource, une famille sur laquelle il est assez pudique.

Rares sont en effet les fois où Eric Antoine évoque son épouse et ses enfants. On sait tout de même que Calista et lui se sont rencontrés en 2001, dans une école de théâtre. "Pour moi ça a été une évidence. J'ai tout de suite su que c'était la femme de ma vie. Calista habitait à Sydney en Australie. On a attendu six ans avant de se retrouver. Mais on a su entretenir notre amour malgré la distance", confiait Eric Antoine à Télé 7 jours en 2015. L'année suivante, il expliqué à Télé Star ce qui l'avait notamment fait craquer chez elle : "Il y avait un 'mouton noir', un type un peu mal aimé. C'est comme ça que j'ai pu observer combien Calista était adorable avec lui... Tout en ayant des fesses splendides."

Un quotidien "plutôt chaotique" pour Eric Antoine et Calista

En plus d'être devenus amants puis mari et femme en 2008, Eric Antoine et Calista sont devenus collègues. Cette dernière est en effet son assistante lors de certains spectacles de magie. Mais quand son époux part en tournée, elle retrouve à 100% son rôle de maman comme elle l'a expliqué à Gala en 2016 : "Éric est beaucoup en tournées, en tournages, du coup je me retrouve souvent seule à m'occuper de la maison et des enfants, mais c'est ainsi pour l'instant. Le mariage, c'est aussi ça, accepter de laisser partir l'autre pour travailler, le laisser faire autre chose et revenir (...). Cela donne un quotidien plutôt chaotique, mais nous sommes assez créatifs pour pouvoir nous adapter."

Cet éloignement, est également parfois difficile à gérer pour Eric Antoine bien que son métier le passionne. "Quand je fais quelque chose, je le fais vraiment. (...) Quand je suis avec mes enfants, je suis vraiment avec mes enfants. Quand je suis avec ma femme, je suis avec ma femme. Et quand je suis au boulot, je suis au boulot. J'ai une présence un peu étouffante parce que quand je suis là, je suis vraiment là. Parfois, je trouve que je fais trop d'heures de travail et j'ai envie de serrer mes enfants dans mes bras. Et parfois, il me manque des heures pour finir l'oeuvre que j'ai envie de finir. Quand d'autres personnes me parlent, c'est compliqué. Dans les grands kiff, il y a forcément une grande souffrance à côté", confiait-il à Purepeople en avril 2019. Malgré tout, Calista et lui réussissent toujours à trouver un équilibre et aujourd'hui encore, leur famille est plus forte que jamais.