Michel Drucker "lamentable à vouloir s'accrocher" ? Ces doutes que lui a transmis Jean-Pierre Pernaut

Michel Drucker est véritablement inarrêtable ! Après avoir subi de lourdes opérations du coeur qui auraient pu lui être fatales, l'animateur est de retour sur le devant de la scène et en grande forme. En effet, il a retrouvé son créneau du week-end avec Vivement dimanche sur France 2 après une convalescence express, au cours de laquelle il a même eu le temps d'écrire un livre. Intitulé Ça ira mieux demain, l'ouvrage fait le point sur les pépins de santé que Michel Drucker a rencontré l'été dernier ainsi que sur son hospitalisation, entre autres.

Venu en faire la promotion sur le plateau de Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche ce 25 avril 2020, le mari de Dany Saval s'est attardé sur un sentiment très désagréable qui l'a traversé après les adieux de Jean-Pierre Pernaut au 13h de TF1, en décembre 2020. "Quand Jean-Pierre Pernaut s'en va, je suis dans mon lit. Il a 70 ans, j'en ai huit de plus. Je me suis dit 'Il s'en va, il a peut-être raison. Il était malade, tout ça... Et si c'est lui qui avait raison ? Je suis peut-être lamentable de vouloir m'accrocher, de vouloir revenir alors que tu es une loque, t'es un pantin, t'es en morceaux'", s'est dit Michel Drucker à l'époque.

Mais finalement, l'amour pour son métier l'aura emporté, lui pour qui il s'agit d'une "addiction" comme il l'explique. "Il n'y a rien à faire, l'envie de vivre était la plus forte. Et puis, Claude Lelouch qui m'a appelé souvent... m'a soufflé le titre d'un chapitre, 'Les plus belles années d'une vie sont celle qu'on n'a pas encore vécues'. Donc, moi, je suis tout neuf. J'ai encore des choses à vivre", a-t-il prédit. Le 28 mars dernier, Michel Drucker avait donc fait son grande retour sur France 2 avec émotion. Son public était quant à lui toujours fidèle au rendez-vous, nouvelle preuve que l'animateur a de quoi s'accrocher !