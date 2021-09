Hommage national à Jean-Paul Belmondo : "Je ne sais pas si ça lui aurait plu...", une ex partenaire réagit

Partenaire de Jean-Paul Belmondo dans le film Le Magnifique en 1973, Jacqueline Bisset a confié au Journal du dimanche ce qu'elle avait pensé de l'hommage national organisé pour Bébel dans la Cour Nationale des Invalides le 9 septembre 2021 à Paris.

"J'ai trouvé ça assez triste et très formel. Je ne sais pas si ça aurait plu à Jean-Paul", a-t-elle confié soulignant le côté très farceur de Bébel. Une voix discordante quant à cet hommage mené par le président Macron, salué pour son aspect émouvant et classe mais, effectivement, peu joyeux.

Pour preuve, elle a dévoilé deux anecdotes sur le tournage du film réalisé par Philippe de Broca dans lequel elle joue une étudiante menant une double vie en tant qu'espionne. Nostalgique et amusée à l'évocation de ces souvenirs, elle explique : "Une fois il m'a jetée toute habillée dans la piscine. Sa spécialité, c'était de venir dans votre chambre d'hôtel et de mettre toutes vos affaires dans la baignoire ! Forcément il fallait réagir et je me suis vengée, de la même façon. Il m'a suspectée mais je n'ai jamais avoué..."

Très fière d'avoir pu tourner avec l'acteur décédé à 88 ans le 6 septembre dernier, elle confie : "Il était unique. C'est l'acteur le plus agile que j'ai jamais rencontré. Sa coordination physique était extraordinaire. C'était presque un super héro." Si les deux acteurs ont gardé très peu de contacts suite au tournage de 1973, elle se souvient l'avoir croisé plusieurs fois à la brasserie Lipp de Paris. La toute dernière fois qu'elle a vu le fils du sculpteur Paul Belmondo, et de l'artiste peintre Madeleine Raynaud-Richard c'était il y a cinq ans à Los Angeles lors d'un déjeuner chez le consul de France. Bébel était accompagné de son ami Johnny Hallyday. "Je l'ai trouvé bien, souriant, gentil et accueillant", révèle-t-elle, très peinée à l'idée de ne plus jamais croiser Le Magnifique.

Jacqueline Bisset sera prochainement au cinéma dans le film Madeleine Collins (en salles à partir du 29 décembre 2021) dans lequel elle campe le rôle de la mère de Virginie Efira.