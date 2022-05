Luana Belmondo : Mamie gaga, elle célèbre son petit-fils Vahé (1 mois) en photo

Elle est retombée dans les couches et les biberons... mais elle adore ça ! Luana Belmondo, mamie depuis un mois du petit Vahé, a célébré ce mardi sur Instagram le premier mois du bébé, né de la belle histoire d'amour entre son fils aîné Alessandro (31 ans) et sa compagne, Méliné. Et on peut dire qu'elle en est gaga de son petit-fils !

En effet, en légende d'une photo de la petite famille réunie (voir le diaporama), elle a publié un message très mignon : "Happy 1 mois mon petit ange... Tes parents m'ont rendue amoureuse d'un homme pour la cinquième fois mais chut, tu es mon préféré... Ti amo, nonna". Une jolie référence également à son mari, Paul, qu'elle a épousé en 1990, mais également à ses deux fils cadets, Victor (29 ans) et Giacomo (24 ans).

La jeune maman, Méliné, journaliste, a également rendu hommage à son fils. En story, elle a en effet posté une photo d'elle à la maternité, souriante alors que le futur papa semblait souffrir. Et dans un petit texte, elle explique pourquoi : "Il y a un mois, à la même heure, on attendait la venue de notre baby Vahé. Sur cette photo, Alessandro était en pleine rémission d'une soirée un peu trop arrosée, et moi j'étais ravie que la péridurale fonctionne aussi bien après être arrivée aux urgences avec des contractions toutes les minutes".

Une jolie histoire (sauf pour Alessandro, qui n'a vraiment pas l'air dans son assiette !) dont elle n'avait pour le moment pas encore parlé. Et à laquelle elle a ajouté de nombreuses photos de son petit garçon, "l'amour de [s]a vie", comme elle l'a écrit. Alessandro, quant à lui, semble également être un jeune papa très heureux.