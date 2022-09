Yannick Noah : Son plus jeune fils Joalukas passe une soirée mémorable avec une célèbre "fille de"

Quand les enfants de stars se retrouvent, les soirées restent souvent mémorables. Alors que Jade et Joy Hallyday ont partagé leurs vacances avec les filles de Calogero et son ex Hortense d'Estève, Nina et Romy Maurici, elles ont aussi été vues avec Joalukas Noah. Et s'il y en a bien un qui côtoie toute l'élite de ces filles et fils de, c'est bien le plus jeune fils de Yannick Noah. Après avoir célébré ses 18 ans entouré d'enfant de stars, Joalukas, qui est en couple avec une ravissante jeune femme depuis peu, a passé une soirée aux côtés de la fille d'un célèbre comédien et chanteur.

Sur Instagram, Joalukas Noah a partagé trois vidéos de sa soirée du dimanche 11 septembre et on y voit sur les trois, Sasha Nikolic, la fille du regretté Filip Nikolic. À 17 ans, c'est une fille de à l'avenir prometteur. Parfait mélange entre ses deux parents, celle qui ressemble énormément à sa mère, Valérie Bourdon, est déjà une véritable businesswoman. Elle n'a que peu connu feu son papa Filip Nikolic, celui-ci étant tragiquement décédé en 2009 à 35 ans, alors que la jeune fille n'avait que 4 ans. Sasha Nikolic, qui a sa propre marque, vit la majeure partie de son temps à Saint-Barth et a toujours été une amie proche du fils de Yannick Noah.

Joalukas, prince des filles et fils de

Sur les vidéos publiées par Joalukas Noah, on la voit au téléphone avec un livreur, puis en train de se délecter d'un sandwich libanais. Cachée sous un pull à capuche, celle que l'on a plus l'habitude de voir en bikini sur des plages de sable blanc paradisiaques apparaît méconnaissable. Enfin, le fils de Yannick Noah et son ami semblent avoir mis au défi la jeune fille de faire des abdos. Une soirée qu'ils ne sont visiblement pas près d'oublier. Meilleur ami de Stella Belmondo, plus jeune fille du regretté Bébel, Joalukas est vraiment une pièce importante dans le monde des fille et fils de.

Très in love de sa girlfriend Lola, la jeune homme a pu célébrer ses 18 ans sur le bateau, Pastel Candy, à Paris entouré de grand nombre d'entre eux, les soeurs Hallyday, Stella Belmondo, ses soeurs Jenaye et Yelena et Eleejah,Vittoria de Savoie fille aînée de Clotilde Courau, Giulia Le Ruyet-Marcassus, la fille de la productrice Anne Marcassus,Elvis Guetta, le fils aîné du DJ actuellement en résidence à Ibiza, et bien sûr Sasha Nikolic.